27 вересня на телеканалі СТБ виходить 1 випуск психологічного реаліті «Супермама», в якому мама космонавта Яна познайомить суперниць зі своєю сім’єю і здивує методами виховання сина. Чого чекати на прем’єрі 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Першою в свій дім запросить 29-річна Яна, яка разом з чоловіком виховує сина Микиту. Героїня називає себе мамою космонавта, адже в космос беруть тільки здорових, розумних і красивих. Яна впевнена, що її Микита ― саме такий.

У 1 випуску реаліті «Супермама» від 27.09.2021 ми дізнаємося:

