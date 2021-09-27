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«Супермама» 4 сезон випуск 1 від 27.09.2021: Чим дивуватиме мама космонавта Яна?

27.09.2021

27 вересня на телеканалі СТБ виходить 1 випуск психологічного реаліті «Супермама», в якому мама космонавта Яна познайомить суперниць зі своєю сім’єю і здивує методами виховання сина. Чого чекати на прем’єрі 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 1 від 27.09.2021: Чим дивуватиме мама космонавта Яна?

Супермама 4 сезон 1 випуск: Невже мама космонавта Яна хоче присвятити все своє життя синові? Що насправді спровокувало таке її ставлення до сина?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: Мама космонавта, паті-мама, мама-криптовалютниця і мама-аристократка ― учасниці першого тижня

Першою в свій дім запросить 29-річна Яна, яка разом з чоловіком виховує сина Микиту. Героїня називає себе мамою космонавта, адже в космос беруть тільки здорових, розумних і красивих. Яна впевнена, що її Микита ― саме такий.

У 1 випуску реаліті «Супермама» від 27.09.2021 ми дізнаємося:

  • Скільки часу мама космонавта Яна проводить з дитиною?
  • Яка головна мета для Яни? Чим вона здивувала своїх суперниць?
  • Які таємниці Яни відкрилися під час спілкування з учасницями «Супермами»?
  • Що порадили мамі космонавта конкурентки після знайомства з її сім’єю?
  • Як пройшла розмова Яни і Дмитра Карпачова?

Більше на тему: «Ще є багато історій, які хотілося б розповісти»: Марія Бєлая про 4 сезон «Супермами» на СТБ

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