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«Супермама» 4 сезон выпуск 1 от 27.09.2021: Чем будет удивлять мама космонавта Яна?

27.09.2021

27 сентября на телеканале СТБ выходит 1 выпуск психологического реалити «Супермама», в котором мама космонавта Яна познакомит соперниц со своей семьей и удивит методами воспитания сына. Чего ждать на премьере нового сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 1 от 27.09.2021: Чем будет удивлять мама космонавта Яна?

Супермама 4 сезон 1 выпуск: Неужели мама космонавта Яна хочет посвятить всю свою жизнь сыну? Что на самом деле спровоцировало такое ее отношение к сыну?

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Первой в свой дом пригласит 29-летняя Яна, которая вместе с супругом воспитывает сына Никиту. Героиня называет себя мамой космонавта, ведь в космос берут только здоровых, умных и красивых. Яна уверена, что ее Никита именно такой. 

В 1 выпуске реалити «Супермама»-4 от 27.09.2021 мы узнаем:

  • Сколько времени мама космонавта Яна проводит с ребенком?
  • Какая главная цель для Яны? Чем она удивила своих соперниц?
  • Какие тайны Яны открылись во время общения с участницами «Супермамы»?
  • Что посоветовали маме космонавта конкурентки после знакомства с ее семьей?
  • Как прошел разговор Яны и Дмитрия Карпачева?

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