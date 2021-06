Чи може мама бути грубою у ставленні до своїх дітей? І як нецензурна лайка впливає на їх розвиток? Так, героїня 9 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама проти правил Лера — часто кричить на своїх дітей. Вона спокійно матюкається в їх присутності і вважає, що це цілком нормально. Чи так це насправді ― вирішив розібратися експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Мама проти правил Лера виховує трьох дітей. Жінка не визнає жодних правил і вважає, що може спокійно матюкатися і піднімати руку на них. На думку героїні, з її дітьми нічого не станеться, якщо вона крикне в їх присутності. Так, під час футбольного тренування своєї старшої дочки Лера замість того, щоб підбадьорювати дівчинку, викрикувала образливі фрази і постійно сварила за поганий удар по м’ячу. Жінка виправдовувала себе тим, що спорт — жорстока штука і в ньому немає місця ніжностям.

Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов упевнений: хоч би яким жорстоким був спорт, поведінку Лери не можна виправдати.

Окрім грубого спілкування Лера частенько дозволяє собі дати дітям зіркового ляща. Жінка робить це так часто, що її старша дочка вже навіть не звертає на подібні витівки уваги. Дівчинка впевнена, що мама так просто жартує. До слова, ведучий проєкту також зазначив, що діти не сприймають поведінку Лери як насильство. Для них це, скоріше, гра і спосіб виразити емоції. Однак Дмитро Карпачов звернув увагу на те, що діти можуть перейняти таку поведінку мами і почати бити інших дітей, адже не бачитимуть у цьому нічого поганого. Експерт із питань дитячої вікової психології акцентував на тому, що піднімати руку на дітей навіть жартома не варто.

До того ж ведучий проєкту зазначив, що Валерії варто контролювати власні емоції і навчитися домовлятися з дітьми, а не просто кричати на них. Адже, в іншому разі, це призведе до того, що діти перестануть слухатись.

А як відреагує сама Лера на зауваження експерта з питань дитячої вікової психології під час особистої зустрічі? І які ще поради жінка почує від ведучого проєкту? Дивіться всі подробиці у відео.

