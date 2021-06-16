Может ли мама быть грубой по отношению к своим детям? И как нецензурная брань влияет на развитие ребенка? Так, героиня 9 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — мама против правил Лера — часто кричит на своих детей. Она спокойно матерится в их присутствии и считает, что это вполне нормально. Но так ли это на самом деле ― решил разобраться эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Мама против правил Лера воспитывает троих детей. Женщина не признает никаких правил и считает, что может спокойно материться и поднимать руку на них. По мнению героини, с ее детьми ничего не случится, если она крикнет в их присутствии. Так, во время футбольной тренировки своей старшей дочери Лера вместо того, чтобы подбадривать девочку, выкрикивала обидные фразы и постоянно ругала за плохой удар по мячу. Женщина оправдывала себя тем, что спорт — жестокая штука и в нем нет места нежностям.

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев уверен, каким бы жестоким ни был спорт, поведение Леры нельзя оправдать.

«Если Валерия действительно хочет подбодрить дочь, ей нужно игнорировать неудачные удары и, наоборот, отмечать и хвалить за удачные. Ведь в формировании навыков, особенно физических, поощрение всегда работает лучше, чем упреки и наказания», — отметил ведущий проекта.

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Кроме грубого общения Лера частенько позволяет себе дать детям звездного леща. Женщина делает это так часто, что ее старшая дочь уже даже не обращает на подобные выходки внимания. Девочка уверена, что мама так просто шутит. К слову, ведущий проекта также отметил, что дети не воспринимают поведение Леры как насилие. Для них это, скорее, игра и способ выразить эмоции. Однако Дмитрий Карпачев обратил внимание на то, что они могут перенимать такое поведение мамы и начать бить других детей, ведь не будут видеть в этом ничего плохого. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии акцентировал на том, что поднимать руку на детей даже в шутку не стоит.

К тому же ведущий проекта отметил, что Валерии стоит научиться контролировать собственные эмоции и договариваться с детьми, а не просто кричать на них. Ведь, в противном случае, это приведет к тому, что дети перестанут слушаться.

«Помните, если вы регулярно повышаете голос на детей, они привыкают к такой манере общения и перестают слышать совсем. А потом родители жалуются на то, что не могут докричаться до собственных детей», — резюмировал Дмитрий Карпачев.

А как отреагирует сама Лера на замечания эксперта по вопросам детской возрастной психологии во время личной встречи? И какие еще советы женщина услышит от ведущего проекта? Смотрите все подробности в видео.

Video: Почему нельзя кричать на детей: советы Дмитрия Карпачева Ведущий шоу Супермама Дмитрий Карпачев рассказал, почему нельзя кричать на детей. Советы от шоу Супермама, как крик влияет на детей

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