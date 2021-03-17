К каким последствиям могут привести роды в подростковом возрасте? С какими трудностями сталкиваются молодые мамы? Так, героиня 7 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — драйвовая мама Оля — получила первый сексуальный опыт в 13 лет, в 14 — забеременела, а в 15 — родила. Но к каким последствиям это может привести? В этом решил разобраться эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Драйвовая мама Оля довольно рано повзрослела. Первый сексуальный опыт она получила в 13 лет, а в 15 родила дочь. Женщина призналась, что очень хотела стать мамой и пошла на такой шаг сознательно.

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии отметил, что ни одна девочка в 14 лет не может сознательно хотеть детей, ведь еще не способна понять, сколько на это нужно ресурсов и что это ответственность на всю жизнь. Ведущий проекта уверен, что за подобными желаниями могут скрываться совсем иные мотивы: желание почувствовать себя нужной, поиграться с игрушкой или привязать к себе парня. Эксперт проекта акцентировал внимание на том, что родители должны регулярно проводить беседы и объяснять девушкам-подросткам, что рождение детей в несовершеннолетнем возрасте навсегда изменит их жизнь.

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Во время личной встречи Дмитрий Карпачев отметил, что Оле просто повезло с детьми, ведь, несмотря на ее судьбу и судьбу ее старшей дочери, которая ушла из дома в 14 лет, чаще всего подобные истории заканчиваются печальнее. Ведущий проекта отметил, что не хотел бы, чтобы с Оли брали пример.

«Все могло бы произойти по-другому. Обычно все заканчивается не так хорошо, как в вашем случае. Мне кажется, что у вас все сложилось хорошо, потому что тогда вас поддержала ваша мама. А есть девочки, которые сталкиваются с полным отчуждением со стороны родителей: их просто выгоняют из дома», — резюмировал Дмитрий Карпачев.

Оля согласилась с мнением эксперта по вопросам детской возрастной психологии. Она отметила, что родители обязательно должны переступить через свой стыд и разговаривать с ребенком о том, какие последствия ждут детей, которые рано начинают половую жизнь, и что может случится, если родить в 14 или 15 лет.

А какие еще советы услышала драйвовая мама от Дмитрия Карпачева во время личной встречи? Смотрите подробнее в видео.

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