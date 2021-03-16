Могут ли родители пугать детей? И если да, то как? Так, героиня 6 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — мама троих сорванцов Катя — в моменты истерики своего старшего сына пугала его тем, что отправит жить в детский дом. Но правильно ли это? В этом решил разобраться эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Катя воспитывает троих детей. Она признается, что воспитание ей дается сложно, ведь у каждого ребенка очень непростой характер. Так, ее старший сын Платон в детстве часто закатывал истерики, если что-то шло не так, как ему бы этого хотелось. Однажды мальчик так сильно плакал и протестовал, что Кате пришлось отвезти его к дверям детского дома и пригрозить оставить там, если он не успокоится. По ее мнению, такой воспитательный прием сработал и после этого сильных истерик не наблюдалось.

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев считает, что такие методы могут травмировать ребенка.

«Никогда нельзя ребенка пугать тем, что его отдадут в детский дом или, например, выбросят на улицу. Это разрушит ваши отношения и травмирует ребенка. Он всю жизнь может чувствовать себя ненужным и будет бояться, что его бросят в любых отношениях», — резюмировал ведущий проекта.

А какие еще советы услышала мама троих сорванцов от эксперта по вопросам детской возрастной психологии во время личной встречи? Смотрите подробнее в видео.

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