Чи можуть батьки лякати дітей? І якщо так, то як? Так, героїня 6 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама трьох бешкетників Катя — у моменти істерики свого старшого сина лякала його тим, що відправить жити в дитячий будинок. Та чи правильно це? У цьому вирішив розібратися експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Катя виховує трьох дітей. Вона зізнається, що виховання їй дається важко, адже в кожної дитини дуже непростий характер. Так, її старший син Платон у дитинстві часто здіймав істерики, коли щось ішло не так, як йому цього хотілося б. Одного разу хлопчик так сильно плакав і протестував, що Каті довелося відвезти його до дверей дитячого будинку і пригрозити залишити там, якщо він не заспокоїться. На її думку, такий виховний прийом спрацював і після цього сильних істерик не спостерігалося.

Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов вважає, що такі методи можуть травмувати дитину.

«Ніколи не можна лякати дитину тим, що її віддадуть у дитячий будинок або, наприклад, викинуть на вулицю. Це зруйнує ваші стосунки і травмує дитину. Вона все життя може відчувати себе непотрібною і буде боятися, що її кинуть у будь-яких стосунках», — резюмував ведучий проєкту.

А які ще поради почула мама трьох бешкетників від експерта з питань дитячої вікової психології під час особистої зустрічі? Дивіться докладніше у відео.

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