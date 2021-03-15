До якого віку дитину потрібно носити на руках? Особливо, якщо це хлопчик? Чи може це зашкодити розвиткові дитини? Так, героїня 5 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — ведична мама Тамара — часто носить свого 4-річного сина на руках. І це незважаючи на те, що хлопчик важить 25 кілограмів. Та чи правильно це? У цьому вирішив розібратися експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Тамара вважає себе хорошою мамою. Кожну вільну хвилинку вона намагається присвятити дітям. Жінка зізнається, що в минулому недодала тілесного контакту молодшому синові, оскільки боялася, що старший буде ревнувати. Однак такі дії призвели до того, що після року її молодший син часто став проситися на руки. І навіть у чотири роки ситуація не змінилася. Тамара так само бере малюка на руки на першу ж вимогу.

Коли подібну ситуацію побачили суперниці, які прийшли в гості до ведичної мами, вони висловили думку про те, що часті обійми можуть нашкодити хлопчикові. До того ж він уже дорослий і цілком може обійтися і без цього.

Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов вважає інакше:

«Існує стереотип, що якщо часто тримати дитину на руках, то вона до цього звикне і не захоче злазити. Але це не так. Обійми дуже важливі й потрібні аж до підліткового віку включно. До якого віку брати дитину на руки — залежить суто від бажання і фізичної підготовки мами. Та якщо вам важко тримати дитину, то просто обійміть її», — зазначив ведучий проєкту.

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Однак незважаючи на це Дмитро Карпачов упевнений, що в 4 роки в дитини вже можна починати розвивати почуття емпатії, адже діти повинні розуміти, що мамі може бути важко. До того ж тривалий тілесний контакт у такому віці не обов’язковий. На думку ведучого, такі дії можуть зашкодити відносинам мами і дитини в майбутньому і, головне, не вчать її заспокоюватися самостійно.

А які ще поради почула ведична мама Тамара від експерта з питань дитячої вікової психології під час особистої зустрічі? Дивіться докладніше у відео.

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