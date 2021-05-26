До какого возраста ребенка нужно носить на руках? Особенно, если это мальчик? Может ли это навредить развитию ребенка? Так, героиня 5 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — ведическая мама Тамара — часто носит своего 4-летнего сына на руках. И это невзирая на то, что мальчик весит 25 килограмм. Но правильно ли это? В этом решил разобраться эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Тамара считает себя хорошей мамой. Каждую свободную минутку она старается посвятить детям. Женщина признается, что в прошлом недодала телесного контакта младшему сыну, так как сильно боялась, что старший будет ревновать. Однако такие действия привели к тому, что после года ее младший сын часто стал проситься на руки. И даже в четыре года ситуация не изменилась. Тамара все так же берет малыша на руки по первому его требованию.

Когда подобную ситуацию увидели соперницы, которые пришли в гости к ведической маме, они высказали мнение о том, что частые объятия могут навредить мальчику. К тому же он уже взрослый и вполне может обойтись и без этого.

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев считает иначе:

«Существует стереотип, что если часто держать ребенка на руках, то он к этому привыкнет и не захочет слезать. Но это не так. Объятия очень важны и нужны вплоть до подросткового возраста включительно. До какого возраста брать ребенка на руки — зависит исключительно от желания и физической подготовки мамы. Но если вам тяжело держать ребенка, то просто обнимите его», — отметил ведущий проекта.

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Однако несмотря на это Дмитрий Карпачев уверен, что в 4 года у ребенка уже можно начинать развивать чувство эмпатии, ведь дети должны понимать, что маме может быть тяжело. К тому же длительный телесный контакт в таком возрасте не обязателен. По мнению ведущего, такие действия могут навредить отношениям мамы и ребенка в будущем и, главное, не учат его успокаиваться самостоятельно.

А какие еще советы услышала ведическая мама Тамара от эксперта по вопросам детской возрастной психологии во время личной встречи? Смотрите подробнее в видео.

Video: До какого возраста носить ребенка на руках: советы Дмитрия Карпачева Ведущий шоу Супермама Дмитрий Карпачев рассказал, до какого возраста носить ребенка на руках. Советы от шоу Супермама, до какого возраста носить ребенка на руках?

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