Можно ли употреблять нецензурную лексику при маленьких детях? Казалось бы, ответ очевиден. Однако не все готовы следить за чистотой своей речи, находясь рядом с детьми. Так, героиня 3 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — мама на хайпе Влада — частенько употребляет крепкие словечка в повседневном разговоре и не видит в этом ничего плохого. Но правильно ли это? В этом решил разобраться эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

Больше по теме: Дети и видеоблоги: советы Дмитрия Карпачева

Мама на хайпе Влада употребляет нецензурную лексику очень часто. Скорее, она использует ее для связки слов в предложениях. Девушка не стесняется даже своего 5-месячного сына, так как считает, что малыш ее попросту не понимает.

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отметил, что за чистотой разговора родителям стоит начать следить, когда ребенку исполнится семь месяцев. Как утверждает ведущий проекта, именно в этом возрасте у детей начинает формироваться понимание речи. До этого времени значение имеют тембр, громкость голоса и эмоциональный посыл. Но Дмитрий Карпачев советует совсем отказаться от употребления нецензурной лексики.

«Я бы советовал не употреблять нецензурную лексику и раньше, ведь вряд ли вы измените свои привычки за один день, когда ребенку исполнится семь месяцев», — резюмировал ведущий проекта.

А какие еще советы услышала мама на хайпе Влада от эксперта по вопросам детской возрастной психологии во время личной встречи? Смотрите подробнее в видео.

Читайте нас также в Viber и Telegram.