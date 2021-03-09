Сегодня считается трендом иметь свой блог или развлекательный канал. Особой популярностью пользуются ролики, в которых снимаются дети. Так, героиня 2 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — Анна — вместе со своей семьей снимает ролики для развлекательного YouTube-канала. За жизнью ее детей следит более трех миллионов подписчиков. Но не вредит ли это развитию самих маленьких блогеров? И что делать, если ваше чадо наотрез отказывается от съемки? В этом решил разобраться эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Героиня 2 выпуска — мама-ютубер Анна — снимает ролики для развлекательного канала, где ее дети — главные герои. И в этом ее семья достигла небывалых высот: более трех миллионов подписчиков с нетерпением ждут появления новых роликов, которые выходят регулярно два раза в неделю.

Однако не все участницы проекта разделили такой подход Анны к времяпрепровождению детей. По мнению мамочек, они должны больше посещать развивающие занятия, а не постоянно дурачиться на камеру. К тому же участницам показалось, что дети уже давно не хотят сниматься, однако сама Анна уверяет, что это не так.

А вот эксперт по вопросам детской возрастной психологии не видит ничего плохого в таких съемках. Однако он считает, что главное в таком деле — желание самих детей:

«Это занятие должно для них быть развлечением, а не ежедневной работой, которую дети должны выполнять, чтобы прокормить семью».

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По мнению ведущего проекта, регулярные съемки очень изнурительны для детской психики. И если не сбавлять темп и заставлять детей сниматься, через время это может закончиться полным отторжением съемок с их стороны.

Также Дмитрий Карпачев обратил внимание Анны на то, что, играя простые роли по сценарию родителей, дети не развиваются всесторонне. Чтобы исправить подобную ситуацию, ей нужно инвестировать в образование, развивать самостоятельные навыки, ведь, скорее всего, дети выберут для себя другие занятия и не будут работать в семейном бизнесе.

Также эксперт по вопросам детской возрастной психологии отметил, что Анна допустила грубую ошибку, пригласив участниц в комнату своего старшего сына, заведомо зная, что парень против этого.

«Никакие съемки не должны нарушать комфорт ребенка. Странно, что Анна привела мамочек в комнату сына без его согласия. Вместо того, чтобы спокойно объяснить им, что парню это будет неприятно», — отметил ведущий.

Во время личной беседы с героиней выпуска Дмитрий Карпачев также обратил ее внимание на то, что детям уже давно не нравится сниматься в видео, и дал несколько дельных советов относительно воспитания. Хотите узнать, каких? Тогда смотрите видео и не забудьте записать их в блокнот. Уверяем, вам есть чему поучиться!

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