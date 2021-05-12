Сьогодні вважається трендом мати свій блог або розважальний канал. Особливою популярні ролики, у яких знімаються діти. Так, героїня 2 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — Анна — разом зі своєю сім’єю знімає контент для розважального YouTube-каналу. За життям її дітей стежить понад три мільйони підписників. Та чи не шкодить це розвитку маленьких блогерів? І що робити, якщо ваше чадо навідріз відмовляється від зйомки? У цьому вирішив розібратися експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Героїня 2 випуску — мама-ютуберка Анна — знімає ролики для розважального каналу, де її діти — головні герої. І в цьому її сім’я досягла небувалих висот: понад три мільйони підписників з нетерпінням чекають появи нових роликів, які виходять двічі на тиждень.

Однак не всі учасниці проєкту розділили такий підхід Анни до проведення часу дітей. На їхню думку, вони повинні більше відвідувати розвивальні заняття, а не дуріти на камеру. До того ж учасницям здалося, що діти вже давно не хочуть зніматися, проте сама Анна запевняє, що це не так.

А ось експерт із питань дитячої вікової психології не бачить нічого поганого в таких зйомках. Однак він вважає, що головне в такій справі — бажання самих дітей:

«Це заняття має для них бути розвагою, а не щоденною роботою, яку діти повинні виконувати, щоб прогодувати сім’ю».

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На думку ведучого проєкту, регулярні зйомки дуже виснажливі для дитячої психіки. І якщо не зменшувати темпу і змушувати їх зніматися, згодом це може закінчитися повним відторгненням зйомок із їхнього боку.

Також Дмитро Карпачов звернув увагу Анни на те, що, граючи прості ролі за сценарієм батьків, діти не розвиваються всебічно. Щоб виправити цю ситуацію, потрібно інвестувати в освіту, розвивати самостійні навички, адже, швидше за все, діти виберуть для себе інші заняття і не будуть працювати в сімейному бізнесі.

Ще експерт із питань дитячої вікової психології зауважив, що Анна зробила грубу помилку, запросивши учасниць у кімнату її старшого сина, свідомо знаючи, що хлопець проти цього.

«Ніякі зйомки не повинні порушувати комфорт дитини. Дивно, що Анна привела матусь у кімнату сина без його згоди. Замість того, щоб спокійно пояснити їм, що хлопцеві це буде неприємно», — зауважив ведучий.

Під час особистої бесіди з героїнею випуску Дмитро Карпачов також звернув її увагу на те, що дітям уже давно не подобається зніматися у відео, і дав кілька слушних порад щодо виховання. Хочете дізнатися, яких? Тоді дивіться відео і не забудьте записати їх у блокнот. Запевняємо, вам є чого повчитися!

Video: Діти і відеоблоги: поради Дмитра Карпачова Ведучий шоу Супермама Дмитро Карпачов розповів, чи не шкодять зйомки в відеоблозі дітям. Поради від шоу Супермама, що робити, якщо дитина відмовляється від зйомки?

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