Часто буває так, що старші діти ревнують батьків до молодших братів чи сестер. Ситуація дуже неприємна, адже може спричинити сварки і скандали. Саме так і сталося з героїнею одного з випусків психологічного реаліті «Супермама». Старша дочка гламурної мами Алльони сильно ревнувала маму до молодшого брата. Як правильно поводити себе в подібних ситуаціях? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов

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Альона Лоран під час розмови з ведучим проєкту Дмитром Карпачовим зізналася, що її старша дочка Габріелла ревнує її до молодшого брата. Жінка визнає, що її синові не вистачає уваги, адже Габі практично не дає можливості їй побути з сином, відразу ж закочує істерики.

Дмитро Карпачов звернув увагу Альони на те, що її старша дочка тільки починає вчитися взаємодіяти з іншими людьми. У моменти, коли їй хочеться провести час із мамою, та не завжди може знайти вільну хвилину для дочки, адже повинна подбати і про малюка. Експерт із питань дитячої вікової психології порадив Альоні навчити свою дочку поважати бажання інших людей, які не завжди можуть іти на контакт. А ще звернув увагу на те, що дітей потрібно готувати до появи другої дитини в сім’ї.

«Не треба вимагати від старшої дитини вмить полюбити молодшого братика або сестричку. До появи другої дитини дітей потрібно готувати заздалегідь. Слід пояснити, що скоро в сім’ї з’явиться ще один малюк, що він — не замінник старшого. А коли народиться дитина, повернутися з лікарні з подарунком. Мовляв, дивись, що тобі приготував молодший братик або сестричка».

Більше порад щодо виховання дітей ви дізнаєтесь у психологічному реаліті «Супермама».

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