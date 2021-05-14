Чи можна вживати нецензурну лексику при маленьких дітях? Здавалося б, відповідь очевидна. Однак не всі готові стежити за чистотою своєї мови, перебуваючи поруч із дітьми. Так, героїня 3 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама на хайпі Влада — часто вживає міцні слівця в повсякденній розмові і не бачить у цьому нічого поганого. Але чи правильно це? У цьому вирішив розібратися експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Мама на хайпі Влада вживає нецензурну лексику дуже часто. Скоріше, вона використовує її для зв’язки слів у реченнях. Дівчина не соромиться навіть свого 5-місячного сина, оскільки вважає, що малюк її просто не розуміє.

Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов зазначив, що за чистотою мовлення батькам варто почати стежити, коли дитині виповниться сім місяців. Як стверджує ведучий проєкту, саме в цьому віці в дітей починає формуватися розуміння мови. До цього часу значення мають тембр, гучність голосу та емоційний посил. Проте Дмитро Карпачов радить зовсім відмовитися від вживання нецензурної лексики.

«Я радив би не вживати нецензурну лексику й раніше, адже навряд чи ви зміните свої звички за один день, коли дитині виповниться сім місяців», — резюмував ведучий проєкту.

А які ще поради почула мама на хайпі Влада від експерта з питань дитячої вікової психології під час особистої зустрічі? Дивіться докладніше у відео.

Video: Як перестати матюкатися при дітях: поради Дмитра Карпачова Ведущий шоу Супермама Дмитрий Карпачев рассказал, Как влияет матерная брань родителей на детей. Советы от шоу Супермама, как перестать материться при детях

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