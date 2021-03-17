До яких наслідків можуть призвести пологи в підлітковому віці? З якими труднощами стикаються молоді мами? Так, героїня 7 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — драйвова мама Оля — отримала перший сексуальний досвід у 13 років, у 14 — завагітніла, а в 15 — народила. Та до яких наслідків це може призвести? У цьому вирішив розібратися експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Драйвова мама Оля досить рано подорослішала. Перший сексуальний досвід вона отримала в 13 років, а в 15 народила дочку. Жінка зізналася, що дуже хотіла стати мамою і пішла на такий крок свідомо.

Однак експерт із питань дитячої вікової психології зауважив, що жодна дівчинка в 14 років не може свідомо хотіти дітей, адже ще не здатна зрозуміти, скільки на це потрібно ресурсів і що це відповідальність на все життя. Ведучий проєкту впевнений, що за подібними бажаннями можуть ховатися зовсім інші мотиви: прагнення відчути себе потрібною, погратися з іграшкою або прив’язати до себе хлопця. Експерт проєкту акцентував увагу на тому, що батьки повинні регулярно проводити бесіди і пояснювати дівчатам-підліткам, що народження дітей у неповнолітньому віці назавжди змінить їхнє життя.

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Під час особистої зустрічі Дмитро Карпачов зазначив, що Олі просто пощастило з дітьми, адже, незважаючи на її долю і долю її старшої дочки, яка пішла з дому в 14 років, найчастіше подібні історії закінчуються погано. Ведучий проєкту зазначив, що не хотів би, щоб з Олі брали приклад.

«Усе могло б статися по-іншому. Зазвичай усе закінчується не так добре, як у вашому випадку. Мені здається, що у вас усе склалося добре, тому що тоді вас підтримала ваша мама. А є дівчата, які стикаються з повним відчуженням з боку батьків: їх просто виганяють з дому», — резюмував Дмитро Карпачов.

Оля погодилася з думкою експерта з питань дитячої вікової психології. Вона зазначила, що батьки обов’язково повинні переступити через свій сором і розмовляти з дитиною про те, які наслідки чекають на дітей, які рано починають статеве життя, і що може статися, якщо народити в 14 або 15 років.

А які ще поради почула драйвова мама від Дмитра Карпачова під час особистої зустрічі? Дивіться докладніше у відео.

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