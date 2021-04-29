Чи повинні батьки вирішувати всі проблеми дітей? Так, героїня 32 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — сурогатна мама Катя — виховує доньку-підлітка. Вона дуже переживає за дівчинку, тому перевела її на індивідуальне навчання і не дозволяє гуляти з однолітками на вулиці. Та до чого може призвести подібна поведінка мами? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Катя виховує 12-річну доньку. Жінка дуже хвилюється за дівчинку і хоче вберегти її від усіх негараздів. У минулому, за словами мами, Ліля зазнавала булінгу з боку однокласників. І щоб позбавити дочку від стресу, Катя перевела її на індивідуальне навчання.

Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов вважає, що школа — це не тільки навчальна програма, а ще й осередок спілкування з соціумом. Саме там діти навчаються будувати спілкування без участі батьків. Ведучий проєкту підкреслив важливість цього етапу, адже в підлітків формуються навички комунікації, що сприяє досягненню успіху.

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І експерт зміг переконатися у своїй правоті: під час випуску з’ясувалося, що Ліля практично після кожного конфлікту з однолітками відразу ж бігла скаржитися на них соціальному педагогу. А Катя замість того, щоб навчити дочку захищати себе, перевела її на дистанційне навчання. На думку Дмитра Карпачова, така поведінка може негативно позначитися на розвитку підлітка.

«Відсутність спілкування не допоможе дитині навчитися справлятися з конфліктами. А навпаки, посилить невпевненість у собі», — зазначив експерт проєкту.

Під час особистої зустрічі Дмитро Карпачов звернув увагу Каті на те, що вона не дає можливості своїй дочці стати самостійною і формує в неї позицію жертви. Та чи погодилася з такою думкою сурогатна мама? І які ще поради Катя почула від експерта? Дивіться всі подробиці у відео.

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