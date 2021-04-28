Як правильно розповісти дітям про смерть одного з батьків? Так, героїня 31 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-леді Світлана — виховує трьох дітей. Батько молодших двійнят помер, коли їм був усього рік. І Світлана, щоб не травмувати дітей, прибрала з дому всі речі і фото чоловіка. Та чи правильно це стосовно малюків? До чого може призвести такий учинок? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Світлана виховує трьох дітей. Молодших двійнят вона народила у зрілому віці. Жінка наважилася на такий крок у надії продовжити життя своєму чоловікові, який боровся з онкологічним захворюванням. Проте, коли малюкам виповнився рік, він помер. Щоб не травмувати дітей, Світлана прибрала з дому всі речі і фото покійного чоловіка. Вона впевнена, що в такий спосіб зможе вберегти дітей від травми, адже вони не пам’ятають свого батька, а отже, не втрачали його.

Однак експерт із питань дитячої вікової психології категорично не згоден із такою думкою. Він упевнений, що будь-якій дитині важливо знати і пам’ятати, що в неї є батько, навіть якщо його вже немає серед живих.

«Те, що Світлана ховає фото свого покійного чоловіка, свідчить не про турботу про дітей, а про те, що вона сама не може прийняти факт, що чоловік помер», — зазначив ведучий.

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Також експерт проєкту звернув увагу мами-леді на те, що вона обманює своїх дітей, розповідаючи їм історії, що тато помер, бо погано поводився:

«У жодному разі не можна говорити дітям, що хвороби з’являються через погану поведінку. Такі установки можуть покласти початок психосоматиці. Якщо дитина випадково розіб’є мамину вазу або не з’їсть суп, вона буде вважати, що погано себе поводить і тому повинна неодмінно захворіти. А самонавіювання обов’язково призведе до справжньої хвороби», — упевнений Дмитро Карпачов.

Та чи погодилася з такою думкою мама-леді? І які ще поради Світлана почула від експерта? Дивіться всі подробиці у відео.

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