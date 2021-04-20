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Як допомогти схуднути товстій дитині: поради Дмитра Карпачова

20.04.2021

Як допомогти дитині скинути зайві кілограми? Так, героїня 26 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-завуч Олена — виховує трьох дітей. Її середній син страждає на ожиріння, і Олена не вигадала нічого кращого, ніж називати його товстим — усе для того, щоб хлопчик швидше позбувся зайвої ваги. Та до чого може призвести така правда? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

супермама

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Олена називає свою сім’ю армією, а себе — головним командиром. Жінка виховує трьох дітей. Вона впевнена, що з синами потрібно бути суворою. Тільки так вони в майбутньому стануть успішними. Мама-завуч вважає, що діти повинні боятися батьків, адже в такий спосіб вона виховує в них повагу до старших.

Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов зазначив, що стосунки в родині не повинні ґрунтуватися на почутті страху. Повага має триматися на емоціях зі знаком «плюс», а страх — зі знаком «мінус»:

«Зрозуміло, що Олені так легше керувати своїми трьома синами, коли вони її бояться. Але варто пам’ятати, що такі стосунки триватимуть доти, доки хлопчики не досягнуть підліткового віку і не відчують силу протистояти мамі».

Також ведучий проєкту акцентував увагу на тому, як Олена допомагає своїм синам боротися з труднощами. Так, її середній син страждає на ожиріння, і жінка замість того, щоб підтримати дитину, усвідомлено називає його товстим. На її думку, так вона виховує в ньому силу протистояти булінгу, з яким хлопчик може зіткнутися в школі. Однак експерт реаліті категорично не згоден із таким методом:

«Якщо ви говорите своїй дитині жорстоку правду в очі, сподіваючись, що зробите її сильнішою, ви робите тільки гірше. Коли дитина переживає стрес у школі або на вулиці, вона повинна повертатися додому, як у тиху гавань, де її підтримають і дадуть ресурс упоратися зі стресом. Якщо цього не відбувається, дитина відчуває себе ще більш покинутою і самотньою».

супермама

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Експерт із питань дитячої вікової психології також зазначив: те, що Олена дозволяє собі їсти цукерки в присутності сина і при цьому забороняє йому робити те саме, травмує дитину. На його думку, такі методи боротьби із зайвою вагою не тільки неефективні, а й принизливі.

«Хоч би як складно це було, але в такій ситуації потрібно сісти на дієту всією сім’єю. Навіть якщо це не подобається іншим дітям. Це виховає в кожному члені сім’ї почуття єдності і співпереживання», — зазначив Дмитро Карпачов.

Під час особистої зустрічі він порадив Олені перестати виховувати своїх синів зручними для суспільства.

«Ваш син повинен знати, що він — унікальний!», — зазначив ведучий.

Та чи погодилася з такою думкою мама-завуч? І які ще поради Олена почула від експерта? Дивіться всі подробиці у відео.

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