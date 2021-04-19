Як пережити насильство щодо себе з боку чоловіків? І що є причиною їхнього поганого ставлення? Так, героїня 25 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-спокусниця Таня — в минулому багато разів страждала від насильства чоловіків. Чому жінки дозволяють до себе так ставитися і як розірвати порочне коло? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов

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Таня в минулому танцювала в стриптиз-клубі. За словами жінки, на такий крок вона наважилася через повну відсутність грошей. Крім танців, мама-спокусниця іноді погоджувалася на інтим з чоловіками за гроші. Однак ті не завжди поводилися коректно з нею: вони могли вивезти жінку в ліс і залишити там або спустити на неї собак, якщо вона відмовляла в інтимі.

Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов зазначив: те, що Тетяна так спокійно розповідає про насильство, може свідчити про порушення в неї емоційної шкали страху. На думку ведучого проєкту, швидше за все, у минулому в житті героїні були ситуації набагато гірші, ніж ці.

І експерт мав рацію: адже дочка Тетяни розповіла учасницям про те, що її батько дозволяв собі піднімати руку на маму. Одкровення Софії про цю ситуацію з малознайомими жінками в перші 15 хвилин спілкування свідчать про те, що дівчинка дуже переживає через це, вважає Дмитро Карпачов. Він порадив Тетяні звернутися до фахівців і допомогти дитині пропрацювати цю проблему.

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Також ведучий проєкту звернув увагу на те, що Тетяна розповіла про кілька інцидентів насильства щодо себе:

«Уже вкотре я чую історію про те, як Таню б’ють чоловіки. Можливо, вона сама підсвідомо вибирає собі партнерів, які її кривдять. Дуже важливо зрозуміти, чому так відбувається. Схоже, Тетяні потрібно пропрацювати якусь травматичну ситуацію з минулого. І тільки тоді вона зможе побудувати стосунки без насильства».

І ведучий проєкту мав рацію, адже в розмові з ним Таня зізналася, що їй подобалося, коли чоловіки проявляли до неї жорстокість. На її думку, причина тому — проблеми в сім’ї, які були в дитинстві: батько дозволяв собі піднімати руку на маму. Однак зараз героїня реаліті впевнена, що готова будувати здорові стосунки.

Та чи погодиться з цим ведучий проєкту? А також які ще поради Таня почула від експерта? Дивіться всі подробиці у відео.

Video: Як перестати вибирати не тих чоловіків: Поради Дмитра Карпачова Ведучий шоу Супермама Дмитро Карпачов розповів, як перестати вибирати не тих чоловіків. Поради від шоу Супермама, що робити, як перестати вибирати не тих чоловіків

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