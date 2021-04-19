Как пережить насилие по отношению к себе со стороны мужчин? И что является причиной их плохого отношения? Так, героиня 25 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-соблазнительница Таня — в прошлом много раз страдала от насилия мужчин. Почему женщины позволяют к себе так относиться и как разорвать порочный круг? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Таня в прошлом танцевала в стриптиз-клубе. По словам женщины, на такой шаг она решилась из-за полного отсутствия денег. Помимо танцев мама-соблазнительница иногда соглашалась на интим с мужчинами за деньги. Однако те не всегда вели себя корректно по отношению к ней: они могли вывезти женщину в лес и оставить там или спустить на нее собак, если она отказывала в интиме.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отметил: то, что Татьяна так спокойно рассказывает о насилии, может свидетельствовать о нарушении у нее эмоциональной шкалы страха. По мнению ведущего проекта, скорее всего, в прошлом в жизни героини были ситуации намного хуже, чем эти.

И эксперт оказался прав: ведь дочь Татьяны рассказала участницам о том, что ее отец позволял себе поднимать руку на маму. Откровения Софии об этой ситуации с малознакомыми женщинами в первые 15 минут общения свидетельствуют о том, что девочка очень переживает по этому поводу, считает Дмитрий Карпачев. Он посоветовал Татьяне обратиться к специалистам и помочь малышке проработать эту проблему.

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Также ведущий проекта обратил внимание на то, что Татьяна рассказала о нескольких инцидентах насилия по отношению к себе:

«Уже в который раз я слышу историю о том, как Таню бьют мужчины. Возможно, она сама подсознательно выбирает себе партнеров, которые ее обижают. Очень важно понять, почему так происходит. Похоже, Татьяне нужно проработать какую-то травматическую ситуацию из прошлого. И только тогда она сможет построить отношения без насилия».

И ведущий проекта был прав, ведь в разговоре с ним Таня призналась, что ей нравилось, когда мужчины проявляли к ней жестокость. По ее мнению, причина тому — проблемы в семье, которые были в детстве: отец позволял себе поднимать руку на маму. Однако сейчас героиня реалити уверена, что готова строить здоровые отношения.

Но согласится ли с этим ведущий проекта? А также какие еще советы Таня услышала от эксперта? Смотрите все подробности в видео.

Video: Как перестать выбирать не тех мужчин: советы Дмитрия Карпачева Ведущий шоу Супермама Дмитрий Карпачев рассказал, как перестать выбирать не тех мужчин. Советы от шоу Супермама, что делать, как перестать выбирать не тех мужчин

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