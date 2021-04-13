Можно ли детей ограничивать в употреблении мяса? Не вредит ли это их здоровью? Так, героиня 22 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — осознанная мама Лада — не разрешает своим детям употреблять пищу животного происхождения. Но не лишила ли она таким образом своих детей выбора? В этом разбирался эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Лада считает себя осознанной мамой. Она воспитывает двоих детей, которым с рождения не разрешает кушать мясо. По ее мнению, это может навредить их здоровью. Да и сами малыши на вопрос участниц, почему они не едят мясо, ответили, что не хотят кушать убитых лебедей.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии считает, что Лада поступает немного неправильно, ведь называть любое мясо убитым лебедем — это манипуляция на детских чувствах.

«Конечно же, ребенку будет жалко съесть прекрасное существо, о котором они читают в сказках. Пока ребенок маленький, это будет работать, но скоро дети вырастут и поймут, что мясо на столе — это не лебедь. И тогда мама рискует потерять доверие в их глазах», — отметил Дмитрий Карпачев.

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Во время личной беседы с осознанной мамой ведущий проекта поинтересовался, разрешит ли она детям в будущем упортеблять мясо, если у них появится такое желание. Ладу такой вопрос вогнал в небольшой ступор. Женщина призналась, что не разделяет и не понимает те взгляды, которые разнятся с ее мировоззрением, но попытается обсудить с детьми этот вопрос и сделает все, чтобы у них больше не возникало такого желания.

Какие еще советы Лада услышала от эксперта по вопросам детской возрастной психологии? Смотрите все подробности в видео.

Video: Можно ли детям не есть мясо: советы Дмитрия Карпачева Ведущий шоу Супермама Дмитрий Карпачев рассказал, можно ли детям не есть мясо. Советы от шоу Супермама, можно ли детям не есть мясо

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