Должен ли муж помогать жене по дому? Или все бытовые обязанности возлагаются только на плечи женщины? Так, героиня 20 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — жена байкера Виолетта — кардинально изменила свою жизнь после рождения ребенка. Она прекратила посещать байкерские тусовки и превратилась в образцовую домохозяйку, в то время как ее муж продолжает жить прежней жизнью. Но правильна ли такая модель семьи? В этом разбирался эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Виолетта воспитывает 9-месячного сына. После его рождения ее жизнь круто изменилась: из драйвовой девушки она превратилась в образцовую домохозяйку. Жена байкера следит не только за своим сыном, но и за мужем. Она ежедневно убирает, стирает и готовит. И все это делает одна, ведь ее мужчина считает домашние обязанности унизительными. Он всегда жил по такому принципу, ведь так его воспитала мама, которая точно так же угождала своему сыну и мужу.

Дмитрий Карпачев отметил, что каждый из молодоженов на этапе формирования семьи часто пытается повторить те формы отношений и ведения хозяйства, которые приняты в его родительской семье. Наблюдая за Виолеттой, у ведущего появилось ощущение, что она несчастна. Дмитрий Карпачев посоветовал супругам выработать собственную модель семьи, которая может быть не похожа на родительскую, но зато будет удовлетворять потребности обоих партнеров:

«Я посоветовал бы Артуру научиться следить за собой или пригласить уборщицу, а не сваливать все на жену».

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В разговоре с участницами Виолетта обмолвилась, что планирует воспитывать сына в несколько другом ключе. Она хочет, чтобы ее ребенок в будущем был больше вовлечен в бытовые заботы. Ведущий проекта одобрил такое стремление. Правда, отметил, что она никак не сможет повлиять на то, чью модель поведения скопирует ее сын.

«Например, мама может очень долго объяснять ребенку, что нужно чистить зубы. Но если этого не делает папа, то этого не будет делать и ребенок, ведь такое поведение удобнее», — отметил Дмитрий Карпачев.

Но согласилась ли с таким мнением Виолетта? И прислушалась ли к советам ведущего проекта? Смотрите все подробности в видео.

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