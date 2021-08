Чи повинен чоловік допомагати дружині по господарству? Чи всі побутові обов’язки покладаються тільки на плечі жінки? Так, героїня 20 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — дружина байкера Віолетта — кардинально змінила своє життя після народження дитини. Вона припинила відвідувати байкерські тусовки і перетворилася на зразкову домогосподарку, у той час як її чоловік продовжує жити колишнім життям. Чи правильна така модель сім’ї? У цьому розбирався експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Більше на тему: Скільки часу можна сидіти дітям за іграми в телефоні: поради Дмитра Карпачова

Віолетта виховує 9-місячного сина. Після його народження її життя круто змінилося: з драйвової дівчини вона перетворилася на зразкову домогосподарку. Дружина байкера дбає не тільки про свого сина, а й про чоловіка. Вона щодня прибирає, пере і готує. І все це робить сама, адже її чоловік вважає домашні обов’язки принизливими. Він завжди жив за таким принципом, адже так його виховала мама, яка так само догоджала своєму синові і чоловікові.

Дмитро Карпачов зазначив, що кожен із молодят на етапі формування сім’ї часто намагається повторити ті форми стосунків і ведення господарства, які прийняті в його батьківській родині. Під час спостереження за Віолеттою у ведучого з’явилося відчуття, що вона нещасна. Дмитро Карпачов порадив подружжю виробити власну модель сім’ї, яка може бути несхожою на батьківську, зате задовольнятиме потреби обох партнерів:

Більше на тему: Ігроманія у дорослих: поради Дмитра Карпачова

У розмові з учасницями Віолетта обмовилася, що планує виховувати сина інакше. Вона хоче, щоб її син у майбутньому був більше залучений у побутові справи. Ведучий проєкту схвалив таке прагнення. Проте зазначив, що вона ніяк не зможе вплинути на те, чию модель поведінки скопіює її син.

Та чи погодилася з такою думкою Віолетта? І чи прислухалася до порад ведучого проєкту? Дивіться всі подробиці у відео.

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.