Как правильно укладывать ребенка спать? В одно и то же время или в разное? Где ребенок должен спать: с родителями или в отдельной комнате? Так, героиня 21 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-гимнастка Айнур — с полугода укладывает старшего сына спать в отдельной комнате и не приходит к нему сразу, если мальчик просыпается ночью. Женщина дает возможность малышу успокоиться самостоятельно. Но правильно ли это? В этом разбирался эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

Больше по теме: Должен ли мужчина помогать жене по дому: советы Дмитрия Карпачева

Айнур — профессиональная спортсменка и мама двоих детей. Вся ее семья живет по режиму. Например, ее сыновья спят по четкому графику и их дневной сон начинается ровно в 12 часов дня.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев в этом вопросе поддержал маму-гимнастку, ведь, по его мнению, режим сна в возрасте до 3-х лет не просто важен, а необходим:

«Если ребенок живет по графику, его нервная система лучше развивается. Малыши лучше себя чувствуют, меньше капризничают, лучше едят и быстро засыпают».

Однако он не оценил тот факт, что 2-летний сын Айнур ложится спать в семь часов вечера. По словам мамы-гимнастки, такой режим порекомендовал израильский врач-сомнолог, ведь как раз в это время у детей вырабатывается гормон сна и уложить их спать гораздо проще.

По словам ведущего проекта, теория, о которой рассказывает Айнур, недоказанная:

«Я лично считаю, что укладывать ребенка спать в семь вечера — слишком рано. В целом младенцы должны спать 14 часов в сутки. А двухлетние дети — 12, учитывая и дневной сон. Но я соглашусь с тем, что, чтобы ребенок хорошо засыпал, его нужно укладывать ежедневно в одно и то же время».

Больше по теме: Сколько времени можно сидеть детям за играми в телефоне: советы Дмитрия Карпачева

Неоднозначное мнение вызвала у эксперта проекта история о том, какие методы воспитания женщина использует по отношению к своим детям. Так, Айнур не сразу приходит к сыну ночью, если он просыпается и начинает плакать. Мама-гимнастка утверждает, что таким образом дает малышу возможность успокоиться самостоятельно. Однако эксперт считает, что в детстве родители закладывают привычки, которые в будущем сформируют жизнь ребенка. А игнорируя плач, они приучают малыша к тому, что он не может чувствовать себя в безопасности, ведь, когда ребенок плачет, к нему мама не приходит.

«Семь минут ребенок плачет и зовет маму, а потом засыпает из-за переутомления нервной системы. Но худшее в этой ситуации то, что ребенок понимает, что не может положиться на собственных родителей», — резюмировал Дмитрий Карпачев.

Но согласилась ли с таким мнением Айнур? И прислушалась ли к советам ведущего проекта? Смотрите все подробности в видео.

Video: Режим сна ребенка: советы Дмитрия Карпачева Ведущий шоу Супермама Дмитрий Карпачев рассказал, как наладить сон ребенка. Советы от шоу Супермама, как наладить сон ребенка

Читайте нас также в Viber и Telegram.