Як правильно вкладати дитину спати? В один і той самий час чи в різний? Де дитина має спати: з батьками чи в окремій кімнаті? Так, героїня 21 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-гімнастка Айнур — із півроку вкладає старшого сина спати в окремій кімнаті і не приходить одразу до нього, якщо хлопчик прокидається вночі. Жінка дає можливість дитині заспокоїтися самостійно. Та чи правильно це? У цьому розбирався експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Айнур — професійна спортсменка і мама двох дітей. Уся її сім’я живе за режимом. Наприклад, її сини сплять за чітким графіком, і їхній денний сон починається рівно о 12 годині дня.

Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов в цьому питанні підтримав маму-гімнастку, адже, на його думку, режим сну у віці до 3-х років не просто важливий, а необхідний:

«Якщо дитина живе за графіком, її нервова система краще розвивається. Малюки краще почуваються, менше вередують, добре їдять і швидко засинають».

Однак він не оцінив той факт, що 2-річний син Айнур лягає спати о сьомій годині вечора. За словами мами-гімнастки, такий режим порекомендував їй ізраїльський лікар-сомнолог, адже саме в цей час у дітей виробляється гормон сну і вкласти їх спати набагато простіше.

За словами ведучого проєкту, теорія, про яку розповідає Айнур, недоведена:

«Я особисто вважаю, що вкладати дитину спати о сьомій вечора — занадто рано. Загалом немовлята повинні спати 14 годин на добу. А дворічні діти — 12, враховуючи і денний сон. Але я погоджуся з тим, що, щоб дитина добре засинала, її треба вкладати щодня в один і той самий час».

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Неоднозначну думку викликала в експерта проєкту історія про те, які методи виховання жінка застосовує до своїх дітей. Так, Айнур не відразу приходить до сина вночі, якщо він прокидається і починає плакати. Мама-гімнастка стверджує, що в такий спосіб дає дитині можливість заспокоїтися самостійно. Однак експерт вважає, що в дитинстві батьки закладають звички, які в майбутньому сформують життя дитини. А ігноруючи плач, вони привчають малечу до того, що вона не може почуватися в безпеці, адже, коли дитина плаче, до неї мама не приходить.

«Сім хвилин дитина плаче і кличе маму, а потім засинає через перевтому нервової системи. Та найгірше в цій ситуації те, що дитина розуміє, що не може покластися на власних батьків», — резюмував Дмитро Карпачов.

Чи погодилася з такою думкою Айнур? І чи прислухалася до порад ведучого проєкту? Дивіться всі подробиці у відео.

Video: Режим сну дитини: поради Дмитра Карпачова Ведучий шоу Супермама Дмитро Карпачов розповів, як налагодити сон дитини. Поради від шоу Супермама, як налагодити сон дитини

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