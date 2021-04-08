Чи повинен чоловік допомагати дружині по господарству? Чи всі побутові обов’язки покладаються тільки на плечі жінки? Так, героїня 20 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — дружина байкера Віолетта — кардинально змінила своє життя після народження дитини. Вона припинила відвідувати байкерські тусовки і перетворилася на зразкову домогосподарку, у той час як її чоловік продовжує жити колишнім життям. Чи правильна така модель сім’ї? У цьому розбирався експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Віолетта виховує 9-місячного сина. Після його народження її життя круто змінилося: з драйвової дівчини вона перетворилася на зразкову домогосподарку. Дружина байкера дбає не тільки про свого сина, а й про чоловіка. Вона щодня прибирає, пере і готує. І все це робить сама, адже її чоловік вважає домашні обов’язки принизливими. Він завжди жив за таким принципом, адже так його виховала мама, яка так само догоджала своєму синові і чоловікові.

Дмитро Карпачов зазначив, що кожен із молодят на етапі формування сім’ї часто намагається повторити ті форми стосунків і ведення господарства, які прийняті в його батьківській родині. Під час спостереження за Віолеттою у ведучого з’явилося відчуття, що вона нещасна. Дмитро Карпачов порадив подружжю виробити власну модель сім’ї, яка може бути несхожою на батьківську, зате задовольнятиме потреби обох партнерів:

«Я порадив би Артуру навчитися стежити за собою або запросити прибиральницю, а не звалювати все на дружину».

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У розмові з учасницями Віолетта обмовилася, що планує виховувати сина інакше. Вона хоче, щоб її син у майбутньому був більше залучений у побутові справи. Ведучий проєкту схвалив таке прагнення. Проте зазначив, що вона ніяк не зможе вплинути на те, чию модель поведінки скопіює її син.

«Наприклад, мама може дуже довго пояснювати дитині, що потрібно чистити зуби. Та якщо цього не робить тато, то цього не робитиме і дитина, адже така поведінка зручніша», — зазначив Дмитро Карпачов.

Та чи погодилася з такою думкою Віолетта? І чи прислухалася до порад ведучого проєкту? Дивіться всі подробиці у відео.

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