Чи можна дітей обмежувати у вживанні м’яса? Чи не шкодить це їхньому здоров’ю? Так, героїня 22 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — усвідомлена мама Лада — не дозволяє своїм дітям вживати їжу тваринного походження. Та чи не позбавила вона таким чином своїх дітей вибору? У цьому розбирався експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Лада вважає себе усвідомленою мамою. Вона виховує двох дітей, яким від народження не дозволяє їсти м’яса. На її думку, це може зашкодити їхньому здоров’ю. Та й самі малюки на запитання учасниць, чому вони не вживають м’яса, відповіли, що не хочуть їсти убитих лебедів.

Експерт із питань дитячої вікової психології вважає, що Лада чинить дещо неправильно, адже називати будь-яке м’ясо убитим лебедем — це маніпуляція на дитячих почуттях.

Під час особистої бесіди з усвідомленою мамою ведучий проєкту поцікавився, чи дозволить вона дітям у майбутньому вживати м’ясо, якщо у них з’явиться таке бажання. Ладу таке запитання увігнало в невеликий ступор. Жінка зізналася, що не розділяє і не розуміє тих поглядів, які різняться з її світоглядом, але спробує обговорити з дітьми це питання і зробить усе, щоб у них більше не виникало такого бажання.

Які ще поради Лада почула від експерта з питань дитячої вікової психології? Дивіться всі подробиці у відео.

