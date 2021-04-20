Как помочь ребенку сбросить лишние килограммы? Так, героиня 26 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-завуч Елена — воспитывает троих детей. Ее средний сын страдает ожирением, и Лена не придумала ничего лучше, чем называть его толстым — все для того, чтобы мальчик быстрее избавился от лишнего веса. Но к чему может привести такая правда? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Елена называет свою семью армией, а себя — главным командиром. Женщина воспитывает троих детей. Она уверена, что с сыновьями нужно быть строгой. Только так они в будущем станут успешными. Мама-завуч считает, что дети должны бояться родителей, ведь таким образом она воспитывает в них уважение к старшим.

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отметил, что отношения в семье не должны основываться на чувстве страха.

Уважение должно держаться на эмоциях со знаком «плюс», а страх — со знаком «минус»:

«Понятно, что Елене так легче руководить своими тремя сыновьями, когда они ее боятся. Но стоить помнить, что такие отношения будут длиться до тех пор, пока мальчики не достигнут подросткового возраста и не почувствуют силу противостоять маме».

Также ведущий проекта акцентировал внимание на том, как Елена помогает своим сыновьям бороться с трудностями. Так, ее средний сын страдает ожирением, и женщина вместо того, чтобы поддержать ребенка, осознанно называет его толстым. По ее мнению, так она воспитывает в нем силу противостоять буллингу, с которым мальчик может столкнуться в школе. Однако эксперт реалити категорически не согласен с таким методом:

«Если вы говорите своему ребенку жестокую правду в глаза, надеясь, что сделаете его сильнее, вы делаете только хуже. Когда ребенок переживает стресс в школе или на улице, он должен возвращаться домой, как в тихую гавань, где его поддержат и дадут ресурс справиться со стрессом. Если этого не происходит, ребенок чувствует себя еще более брошенным и одиноким».

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Эксперт по вопросам детской возрастной психологии также отметил: то, что Елена позволяет себе есть конфеты в присутствии сына и при этом запрещает ему делать так же, травмирует ребенка. По его мнению, такие методы борьбы с лишним весом не только неэффективны, но и унизительны.

«Как бы сложно это ни было, но в такой ситуации нужно сесть на диету всей семьей. Даже если это не нравится другим детям. Это воспитает в каждом члене семьи чувство общности и сопереживания», — отметил Дмитрий Карпачев.

Во время личной встречи он посоветовал Елене перестать воспитывать своих сыновей удобными для общества.

«Ваш сын должен знать, что он — уникален!» — отметил ведущий.

Но согласилась ли с таким мнением мама-завуч? И какие еще советы Лена услышала от эксперта? Смотрите все подробности в видео.

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Video: Как помочь похудеть толстому ребенку: советы Дмитрия Карпачева Ведущий шоу Супермама Дмитрий Карпачев рассказал, как помочь похудеть толстому ребенку. Советы от шоу Супермама, как помочь ребенку скинуть лишний вес

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