Как правильно рассказать детям о смерти одного из родителей? Так, героиня 31 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-леди Светлана — воспитывает троих детей. Отец младших двойняшек умер, когда им был всего годик. И Светлана, чтобы не травмировать детей, убрала из дома все вещи и фото мужчины. Но честно ли это по отношению к малышам? К чему может привести такой поступок? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

Светлана воспитывает троих детей. Младших двойняшек она родила в зрелом возрасте. Женщина решилась на такой шаг в надежде продлить жизнь своему мужу, который боролся с онкологическим заболеванием. Однако, когда малышам исполнился годик, мужчина умер. Чтобы не травмировать детей, Светлана убрала из дома все вещи и фото покойного мужа. Она уверена, что таким способом сможет уберечь детей от травмы, ведь они не помнят своего отца, а значит, не теряли его.

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии категорически не согласен с таким мнением. Он уверен, что любому ребенку важно знать и помнить, что у него есть отец, даже если его уже нет в живых.

«То, что Светлана прячет фото своего покойного мужа, свидетельствует не о заботе о детях, а о том, что она сама не может принять факт, что муж умер», — отметил ведущий.

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Также эксперт проекта обратил внимание мамы-леди на то, что она обманывает своих детей, рассказывая им истории о том, что папа умер, потому что плохо себя вел:

«Ни в коем случае нельзя говорить детям, что болезни появляются из-за плохого поведения. Такие установки могут положить начало психосоматике. Если ребенок случайно разобьет мамину вазу или не съест суп, он будет считать, что плохо себя вел и поэтому должен обязательно заболеть. А самонавеевание обязательно приведет к настоящей болезни», — уверен Дмитрий Карпачев.

Но согласилась ли с таким мнением мама-леди? И какие еще советы Светлана услышала от эксперта? Смотрите все подробности в видео.

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