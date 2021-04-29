Должны ли родители решать все проблемы детей? Так, героиня 32 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — суррогатная мама Катя — воспитывает дочь-подростка. Она очень беспокоится за девочку, поэтому перевела ее на индивидуальное обучение и не разрешает гулять со сверстниками на улице. Но к чему может привести подобное поведение мамы? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Катя воспитывает 12-летнюю дочь. Женщина очень волнуется за девочку и хочет уберечь ее от всех невзгод. В прошлом, по словам мамы, Лиля подвергалась буллингу со стороны одноклассников. И чтобы избавить дочь от стресса, Катя перевела ее на индивидуальное обучение.

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев считает, что школа — это не только учебная программа, а еще центр общения с социумом. Именно там дети учатся строить общение без участия родителей. Ведущий проекта подчеркнул важность этого этапа, ведь у подростков формируются навыки коммуникации, что способствует достижению успеха.

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И эксперт смог убедиться в своей правоте: во время выпуска выяснилось, что Лиля практически после каждого конфликта со сверстниками сразу же бежала жаловаться на них социальному педагогу. И Катя вместо того, чтобы научить дочь защищать себя, перевела ее на дистанционное обучение. По мнению Дмитрия Карпачева, это может негативно сказаться на развитии подростка.

«Отсутствие общения не поможет ребенку научиться справляться с конфликтами. А наоборот, усилит неуверенность в себе», — отметил эксперт проекта.

Во время личной встречи Дмитрий Карпачев обратил внимание Кати на то, что она не дает возможности своей дочери стать самостоятельной и формирует в ней позицию жертвы. Но согласилась ли с таким мнением суррогатная мама? И какие еще советы Катя услышала от эксперта? Смотрите все подробности в видео.

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