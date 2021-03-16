16 березня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 6 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать у гості до мами трьох бешкетників Каті. Жінка стверджує, що материнство їй дається дуже непросто, адже в кожного з її дітей дуже складний характер. А що про це скажуть суперниці? І як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

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Учасниці реаліті вирушать у гості до Каті. Разом із чоловіком вона виховує трьох дітей: одинадцятирічного сина Платона, семирічну доньку Устину і трирічну Аріну. Мама зізнається, що часом їхнє житло нагадує божевільню. Катя пояснює, що в кожної дитини дуже непростий характер і впоратися з усіма вельми складно. Чому методи виховання героїні шокують Дмитра Карпачова? І які висновки зроблять суперниці, побувавши у Каті в гостях?

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У 6 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Чи правда, що Катя хотіла здати свого старшого сина в дитячий будинок?

Чому учасниці вважають, що Катя халатно ставиться до обов’язків мами?

Невже молодша дочка Каті може спокійно з’їсти батарейки і гайки?

Ким у вільний від дітей час підробляє Катя, і чому це так обурило конкуренток?

Video: «Супермама» 3 сезон 6 випуск від 16.03.2021: Як живеться в «божевільні» мамі трьох бешкетників Каті? Супермама 3 сезон 6 випуск: Як живеться в божевільні мамі трьох бешкетників Каті? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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