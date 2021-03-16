16 марта в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 6 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся в гости к маме троих сорванцов Кате. Женщина утверждает, что родительство ей дается очень непросто, ведь у каждого из ее детей очень сложный характер. Но что по этому поводу скажут соперницы? И как прокомментирует подобную ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

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Участницы реалити отправляются в гости к Кате. Вместе с супругом она воспитывает троих детей: одиннадцатилетнего сына Платона, семилетнюю дочь Устину и трехлетнюю Арину. Мама признается, что порой их жилье напоминает сумасшедший дом. Катя объясняет, что у каждого ребенка очень непростой характер и справиться со всеми весьма сложно. Почему методы воспитания героини шокируют Дмитрия Карпачева? И какие выводы сделают соперницы, побывав у Кати в гостях?

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В 6 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Правда ли, что Катя хотела отправить своего старшего сына в детдом?

Почему участницы считают, что Катя халатно относится к обязанностям мамы?

Неужели младшая дочь Кати может спокойно съесть батарейки и гайки?

Кем в свободное от детей время подрабатывает Катя, и почему это так возмутило конкуренток?

Video: «Супермама» 3 сезон 6 выпуск от 16.03.2021: Как живется в «сумасшедшем доме» маме троих сорванцов Кате? Супермама 3 сезон 6 выпуск: Как живется в сумасшедшем доме маме троих сорванцов Кате? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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