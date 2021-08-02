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Video: Супербабушка 9 выпуск от 02.08.2021

Смотрите онлайн Супербабушка 9 выпуск от 02 августа 2021. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Супербабушка 9 выпуск (эфир от 02.08.2021) на СТБ
Выпуск 9 | 02.08.2021 | Сезон 1

В психологическом реалити Супербабушка 9 выпуск от 02.08.2021 на сайте СТБ вас ждет знакомство с новой уникальной четверкой бабушек! За звание супербабушки будут соревноваться:

    — Бабушка-воспитательница Елена, для которой внук – самое дорогое сокровище в жизни;

    — Бабушка-авантюристка Марина, живущая по максимуму;

    — Бабушка-старейшина Оксана, которая выбирает своим внукам даже друзей;

    — Хозяйственная бабушка Светлана, на плечи которой легло воспитание сразу двух внуков.

Первой конкуренток в 9 выпуске проекта Супербабушка примет обладательница титула «Воспитатель года 2010». Жизнь Елены сосредоточена вокруг смеха, любознательности и непосредственности воспитанников, а также ее любимого внука.

Но конкуренткам удастся найти иголку в стоге сена и разрушить образ идеального педагога ради собственной победы. Что именно шокирует других бабушек и доведет Елену до слез? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супербабушка 9 выпуск от 02.08.2021.

Смотрите онлайн Супербабушка 8 выпуск (эфир от 29.07.2021)

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