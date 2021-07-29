Неделя знакомств с бабушками подходит к концу! Смотрите онлайн психологическое реалити Супербабушка 8 выпуск от 29.07.2021 на сайте СТБ, чтобы узнать, какая участница получит звание лучшей бабушки. Бабушка-хранительница домашнего очага Людмила, энерджайзер Елена, молодая бабушка Светлана или бизнес-леди Снежана? Решат оценки участниц и вердикт Дмитрия Карпачева вскоре!

В 8 выпуске проекта Супербабушка 2021 конкуренток у себя дома будет принимать деловая бабушка Снежана. Женщина имеет два успешных бизнеса, роскошный экодом и заботливого мужа. Она уверена в своем звании супербабушки, поскольку дает внукам счастливое детство и служит их опорой в самые сложные жизненные моменты.

Но чего стоили женщине счастливая жизнь и ее сила духа? Какие жуткие препятствия стояли на пути к ним? И какие жизненные испытания скрывались за, казалось бы, беззаботной жизнью Снежаны? Смотрите онлайн Супербабушка 8 выпуск от 29.07.2021 и узнайте прямо сейчас.

Смотрите онлайн Супербабушка 7 выпуск (эфир от 29.07.2021)