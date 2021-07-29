Не пропустите продолжение психологического реалити Супербабушка 7 выпуск от 29.07.2021, в котором вы познакомитесь с молодой бабушкой – 40-летней Татьяной. Героиня обожает свою внучку Киру и просто не представляет своей жизни без нее. А когда девочка уезжает к маме, Татьяна звонит Кире по видеосвязи по три раза в день. Однако у той любви, как оказалось, есть и обратная сторона.

Татьяна считает, что Кристина – мама Киры – инфантильная и безответственная особа, которая сидит у героини реалити Супербабушка 2021 на шее. Татьяна постоянно оспаривает Кристинины решения касательно воспитания Киры и подрывает ее авторитет. Но Дмитрию Карпачеву такое поведение кажется абсолютно неуместным. Более того, психолог уверен – Татьяна ненавидит свою дочь и пытается всеми способами заставить Киру любить бабушку больше, чем собственную маму. Какие же оценки поставят участницы Татьяне? И сможет ли Дмитрий Карпачев донести до женщины свою мысль? Все это вы узнаете в проекте Супербабушка 7 выпуск от 29.07.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Супербабушка 6 выпуск (эфир от 28.07.2021)