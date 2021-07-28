В реалити Супербабушка 6 выпуск от 28.07.2021 участницы посетят креативную бабушку. Елена – Робинзон Крузо в юбке, ведь несмотря на свой возраст она открывает различные уголки планеты и даже остается на необитаемом острове!

Женщина-праздник поразит своих конкуренток с первой минуты. Посреди заснеженного парка она устроит мексиканскую вечеринку с текилой, маракасами и танцами в розовом костюме! Как такой сюрприз оценят другие участницы? Смотрите в 6 выпуске психологического реалити Супербабушка 2021.

Елена удивит зрителей и других бабушек своей эмоциональностью и открытостью, однако ее внутренний мир окажется яркой шкатулкой, внутри которой скрывается много боли от жестокой реальности. Что именно скрывает женщина? И неужели ее жизнерадостность – это только маска? Смотрите онлайн проект Супербабушка 6 выпуск от 28.07.2021, чтобы узнать ответы на эти вопросы прямо сейчас.

Смотрите онлайн Супербабушка 5 выпуск (эфир от 28.07.2021)