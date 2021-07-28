В проекте Супербабушка 5 выпуск от 28.07.2021 молодая бабушка Татьяна, энерджайзер Елена и бизнес-бабушка Снежана пришли в гости к колоритной хранительнице Людмиле. Еще во время первой встречи она заявила о себе как о хорошей хозяйке, поэтому конкуренткам стало интересно проверить, так ли это на самом деле.

Героиня 5 выпуска Супербабушка Людмила встретила делегацию бабушек в вышиванке и с народной песней. Соперницам понравилась атмосфера в доме, но их смутило, что в небольшой квартире живут сразу две семьи. Не мешает ли Людмила дочери и зятю воспитывать детей? Кто главный в их семье? И как бабушка проводит время с внуками? Смотрите онлайн в проекте Супербабушка выпуск 5 на сайте СТБ!

Смотрите онлайн Супербабушка 4 выпуск (эфир от 22.07.2021)