Смотрите онлайн психологическое реалити Супербабушка 4 выпуск от 22.07.2021 на сайте СТБ – не пропустите знакомство с необычной бабушкой-рокершей Ланой!

Жизненное кредо этой участницы – максимальный разрыв шаблонов и стереотипов и пример для многих молодых людей. Пенсия, которую большинство боится, как темноты, для этой женщины стала периодом перерождения и переосмысления многих вещей. В 4 выпуске проекта Супербабушка 1 сезон участницы были шокированы тем, насколько Светлана близка со своим взрослым внуком. Разрыв поколений – то, чего женщина и ее родная кровь никогда не испытывали за всю свою жизнь.

Но есть и тот человек, которому такой тесный и порой опасный симбиоз бабушки с внуком не по душе. Дочь Ланы рассказала бабушкам, что однажды очередная экстремальная вылазка с внуком чуть не стоила женщине жизни! Смотрите проект Супербабушка 4 выпуск от 22.07.2021 и узнайте, что именно пришлось пережить Светлане.

Смотрите онлайн Супербабушка 3 выпуск (эфир от 22.07.2021)