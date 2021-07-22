Вы смотрите реалити Супербабушка 3 выпуск от 22.07.2021, в котором познакомитесь с еще одной уникальной участницей. Бабушка-модель Лилия снимается для журналов и рекламных кампаний, а также участвует в показах мод как в Украине, так и за рубежом. Но несмотря на плотный график съемок, Лилия вместе со своим мужем воспитывают 13-летнего внука Сережу, который четыре года назад остался без мамы. В проекте Супербабушка 2021 участницы узнают, что мальчик растет в строгой дисциплине и жестком графике жизни, и им подобный подход к воспитанию покажется неуместным. Однако после того, как Сережа расскажет, от чего именно умерла его мама, соперницы Лилии встанут на ее сторону. Шокирующую правду о семье участницы проекта Супербабушка 3 выпуск от 22.07.2021 вы узнаете прямо сейчас!

Смотрите онлайн Супербабушка 2 выпуск (эфир от 21.07.2021)