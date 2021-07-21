Ваша бабушка – чемпион по выпеканию вкусных деликатесов или мастер по рукоделию? А как насчет бабушки-обладательницы флоры и фауны? Смотрите онлайн психологическое реалити Супербабушка 2 выпуск от 21.07.2021 на сайте СТБ, чтобы увидеть ее собственными глазами!

Светлана – 43-летняя счастливая бабушка двух маленьких сорванцов. Статус молодой бабушки радует женщину, ведь она активно проводит время со своими внуками и дарит им яркое детство. Первая встреча с конкурентками состоится в драйвовом стиле, ведь во 2 выпуске Супербабушка 2021 она устроит им настоящую битву снежками! Но как такое проявление гостеприимства воспримут участницы? Смотрите вскоре.

Твердость характера и порой обескураживающая прямолинейность Светланы будут шокировать других бабушек. Одна из них рискнет поспорить с женщиной, однако после этого ощутит на себе ее ярость. Смотрите онлайн проект Супербабушка 2 выпуск от 21.07.2021 и станьте свидетелем этого острого момента!

Смотрите онлайн Супербабушка 1 выпуск (эфир от 21.07.2021)