Смотрите онлайн проект Супербабушка 1 сезон 1 выпуск от 21.07.2021 на сайте телеканала СТБ! Первыми в борьбу вступают очень интересные и кардинально разные участницы: гламурная бабушка Ольга, дачница Светлана, модель Лилия и рокерша Лана. Эти женщины расширят границы молодости и докажут, что бабушкам не место на скамейках у подъезда.

В 1 выпуске Супербабушка Ольга пригласит делегацию конкуренток в ресторан, чтобы показать, как и где начинается ее день. Однако бабушки не заценят такой роскоши, ведь дома у Ольги увидят маленькую квартиру, дешевый ремонт и равнодушие к умственной неразвитости внучки. Что скрывается за роскошной жизнью гламурной бабушки Ольги? Смотрите онлайн в проекте Супербабушка 2021 выпуск 1.

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