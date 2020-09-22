Смотрите онлайн психологическое реалити Супербабушка 39 выпуск от 22.09.2021 на сайте СТБ, чтобы окончательно избавиться от всех стереотипов относительно возраста! Эпатажная бабушка Натали войдет в историю этого проекта как самая скандальная участница!

Эпатаж, провокации, сцена и страсть – то, без чего не может жить эта бабушка. Пенсия и старость – слова, которых не существует в идеальном мире Натали. Женщина уверена, что возраст – не причина забывать о коротких юбках, веселье и даже шалостях! Более того, в 39 выпуске проекта Супербабушка она устроит своим конкуренткам сюрприз, от которого они покраснеют от стыда! Неудивительно, если после этой встречи дома их будут ждать разъяренные мужчины с нотациями!

Но бурная фантазия Натали этим не ограничится, она придумает еще множество неожиданных презентов! Что будет ждать бабушек впереди? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн реалити Супербабушка 39 выпуск от 22.09.2021!

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