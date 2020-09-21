Вы смотрите психологическое реалити Супербабушка 38 выпуск от 21.09.2021 на сайте СТБ. Олдскульная бабушка Таскира – мать-героиня, которая смогла вместе с мужем воспитать семерых детей. А они в свою очередь подарили Таскире семерых прекрасных внуков и одну правнучку. Главная героиня 38 выпуск проекта Супербабушка 2021 получает искреннее удовольствие от такой большой семьи и готова стоять у плиты половину дня, лишь бы порадовать близких их любимыми блюдами. Однако когда конкурентки Таскиры пообщались с ее дочками, то услышали грустную правду об их детстве. Старшая дочь была вынуждена ухаживать за младшими братьями и сестрами с раннего возраста, а дети уставали от бесконечной работы по дому и на огороде. Неужели своим решением завести большую семью Таскира сделала несчастными всех своих детей? Подробности этой истории смотрите в реалити Супербабушка 38 выпуск от 21.09.2021.

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