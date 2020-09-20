В психологическом реалити Супербабушка 37 выпуск от 20.09.2021 вы сможете познакомиться с новой четверкой участниц! На этой неделе за пальму первенства будут бороться:

– образцово-показательная бабушка Инна;

– эпатажная бабушка Наталья;

– олдскульная бабушка Таскира;

– покладистая бабушка Елена.

В 37 выпуске реалити Супербабушка делегация бабушек придет в гости к бабушке, для которой участие в этом проекте – дополнительная возможность доказать всем вокруг, что именно она – обладательница этого титула. Инна напоминает куклу Барби, которая живет в идеальном доме с такой же идеальной семьей.

Но что скрывается за белоснежной улыбкой и безупречной картинкой? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супербабушка 37 выпуск от 20.09.2021 на сайте СТБ!

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