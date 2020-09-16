Смотрите онлайн семейное реалити Супербабушка 36 выпуск от 16.09.2021 на сайте телеканала СТБ! На этот раз делегацию соперниц будет встречать бабушка-подружка Елена. Больше всего на свете женщина гордится тем, что поддерживает хорошие отношения с дочерьми и внучкой. Они вместе ходят на шопинг, устраивают бранчи и занимаются медитацией у озера.

В 36 выпуске Супербабушка соперницам понравится дружеская атмосфера в семье Елены. Однако их заинтересует вопрос, почему в семье нет мужчин. Какой будет ответ Елены? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Супербабушка выпуск 36.

Смотрите онлайн Супербабушка 35 выпуск (эфир от 15.09.2021)