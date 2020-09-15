Смотрите онлайн психологическое реалити Супербабушка 1 сезон 35 выпуск от 15.09.2021 на сайте СТБ. Звучит украинская песня, красноречивые строки Тараса Шевченка, а глаза слепят яркие цвета национальной одежды? Это бабушка-сельская звезда Светлана готовится к радушному приему своих конкуренток!

В 35 выпуске проекта Супербабушка знакомство с бытом хозяйственной бабушки начнется с яркого этноперформанса. Вскоре женщина с гордостью продемонстрирует свой двор и огород, в которые уже 20 лет подряд вкладывает всю свою душу.

Оптимизм, креатив и жажда жизни Светланы вдохновят конкуренток, однако откровенный разговор с ее внуком перевернет их представления о женщине до неузнаваемости. Какие неожиданные подробности ошеломят Людмилу, Елену и Ларису? Смотрите проект Супербабушка 1 сезон 35 выпуск от 15.09.2021 и станьте свидетелем этого напряженного момента!

Смотрите онлайн Супербабушка 34 выпуск (эфир от 14.09.2021)