В психологическом реалити Супербабушка 34 выпуск от 14.09.2021 бабушка-анархия Людмила покажет другим участницам, как пенсия может стать временем второй молодости. Но станут ли ее методы воспитания внуков примером для подражания? Покажет проверка тройки бабушек, поэтому оставайтесь с нами!

В 34 выпуске проекта Супербабушка 2021 Людмила решит познакомить конкуренток с самым сакральным местом – своей квартирой. Креативный дизайн, роскошные предметы декора и большое пространство поразят участниц, но еще больше их ошеломит цена таких хором! Удастся ли им утолить свою любознательность и узнать, как Людмиле удалось стать обладательницей такой роскоши? Смотрите онлайн психологическое реалити Супербабушка 34 выпуск от 14.09.2021 на сайте СТБ и узнайте ответ на этот вопрос!

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