Смотрите онлайн психологическое реалити Супербабушка 33 выпуск от 13.09.2021 на сайте СТБ. На этой неделе за победу будут соревноваться:

— бабушка-анархия Людмила;

— сельская звезда Светлана;

— просветленная бабушка Лариса;

— бабушка-подружка Лена.

Первой представить свою жизнь решится бабушка-лидер Лариса, которая уверена, что именно она заслуживает почетного звания идеальной бабушки. Что это: выдача желаемого за действительное или констатация факта? В 33 выпуске проекта Супербабушка 2021 участницы придут в гости к женщине и пообщаются с ее родственниками, чтобы проверить, что на самом деле скрываться за ее словами.

День знакомств начнется с философских размышлений, французского завтрака и общения с самыми близкими людьми Ларисы, однако позже ее мажорное настроение исчезнет, ​​а на месте просветленной бабушки конкурентки увидят неуверенную и несчастную женщину. Смотрите онлайн проект Супербабушка 33 выпуск от 13.09.2021 и узнайте, что приведет к такому развитию событий.

Смотрите онлайн Супербабушка 32 выпуск (эфир от 09.09.2021)