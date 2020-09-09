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Video: Супербабушка 32 выпуск от 09.09.2021

Смотрите онлайн Супербабушка 32 выпуск от 9 сентября 2021. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Супербабушка 32 выпуск (эфир от 09.09.2021) на СТБ
Выпуск 32 | 09.09.2021 | Сезон 1

В проекте Супербабушка 32 выпуск гостей принимает бабушка-порядок Наталья. Дома у нее все разложено по полочкам, а внуки не шумят и не прыгают по кроватям. Но так ли уж идеален ее подход к воспитанию? Узнайте прямо сейчас!

Участницы в 32 выпуске Супербабушка узнают, на какие жертвы приходится идти Наталье, чтобы ее дети и внуки ни в чем себе не отказывали. Всю жизнь женщина работала, не давая себе отдыха. Сейчас она инвалид третьей группы и постоянно борется со своими болезнями.

У остальных бабушек сразу же возникнут вопросі: где тогда муж Натальи и почему он не помогает ей? И почему муж и жена живут в одной квартире, но в разных комнатах? Узнайте в программе Супербабушка 1 сезон 32 выпуск.

Смотрите онлайн Супербабушка 31 выпуск (эфир от 08.09.2021)

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