Вы смотрите психологическое реалити Супербабушка 31 выпуск от 08.09.2021 на сайте СТБ, а это значит, что очередная бабушка готова разрушать стереотипы относительно возраста и воспитания детей!

Тройка новых участниц придет в гости к бабушке Татьяне, которая дарит своим внукам детство без забот. Женщина ухаживает за своей внешностью, постоянно совершенствуя ее инъекциями красоты и бьюти-процедурами. В 31 выпуске проекта она признается, что делает их самостоятельно дома, ведь услуги косметолога – слишком дорогое удовольствие!

Такие рискованные эксперименты с внешностью обескуражат других участниц. Однако на этом сюрпризы не закончатся: откровенные признания дочери Татьяны заставят бабушек замереть в шоке! Что именно вызовет у них такую ​​реакцию? И почему даже психолог проекта окажется бессильным в решении этой проблемы? Смотрите онлайн реалити Супербабушка 31 выпуск от 08.09.2021, чтобы узнать ответы как можно скорее.

Смотрите онлайн Супербабушка 30 выпуск (эфир от 07.09.2021)