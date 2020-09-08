Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Супербабушка 31 выпуск от 08.09.2021

Смотрите онлайн Супербабушка 31 выпуск от 8 сентября 2021. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Супербабушка 31 выпуск (эфир от 08.09.2021) на СТБ
Выпуск 31 | 08.09.2021 | Сезон 1

Вы смотрите психологическое реалити Супербабушка 31 выпуск от 08.09.2021 на сайте СТБ, а это значит, что очередная бабушка готова разрушать стереотипы относительно возраста и воспитания детей!

Тройка новых участниц придет в гости к бабушке Татьяне, которая дарит своим внукам детство без забот. Женщина ухаживает за своей внешностью, постоянно совершенствуя ее инъекциями красоты и бьюти-процедурами. В 31 выпуске проекта она признается, что делает их самостоятельно дома, ведь услуги косметолога – слишком дорогое удовольствие!

Такие рискованные эксперименты с внешностью обескуражат других участниц. Однако на этом сюрпризы не закончатся: откровенные признания дочери Татьяны заставят бабушек замереть в шоке!  Что именно вызовет у них такую ​​реакцию? И почему даже психолог проекта окажется бессильным в решении этой проблемы? Смотрите онлайн реалити Супербабушка 31 выпуск от 08.09.2021, чтобы узнать ответы как можно скорее.

Смотрите онлайн Супербабушка 30 выпуск (эфир от 07.09.2021)

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить